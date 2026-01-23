تشكيل إنتر ميلان ألمواجهة بيزا في الدوري الإيطالي

أعلن كريستيان كييفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه أمام بيزا، في إطار الجولة 22 بالدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفان دي فريج – يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: كارلوس أوقستو – هنريك مخيتريان – بيوتر زيلينسكي – بيتار سوتشيتش – لويس هنريكي.

خط الهجوم: بيو إيسبوسيتو – لاوتارو مارتينيز.

ويتصدر فريق إنتر ميلان قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن جاره ميلان الوصيف، فيما يأتي بيزا بالمركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.