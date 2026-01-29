إنتر يسعى لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي وصدام قوي للميلان

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يواجه مضيفه كريمونيزي يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.



ويتربع إنتر ميلان على قمة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي ميلان، الوصيف، فيما يتواجد كريمونيزي في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.



وسيكون إنتر ميلان في كامل تركيزه لتفادي حدوث أي مفاجآت من كريمونيزي، لاسيما وأن إنتر يتفوق بشكل تاريخي على كريمونيزي، حيث حقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات مباشرة، بما في ذلك المباراة السابقة هذا الموسم.



كما أن إنتر فاز في جميع مبارياته الـ11 ضد فرق القاع، ما يجعله المرشح الأبرز للفوز في مباراة الأحد.



وعلى الجانب الآخر، كانت بداية كريموونيزي لهذا الموسم جيدة للغاية، لكن سرعان ما تراجعت نتائجه، حيث فاز الفريق مرتين فقط في 13 مباراة منذ بداية شهر نوفمبر الماضي.



كما خسر الفريق مباراته الأخيرة أمام ساسولو صفر / 1، ليوسع سلسلة عدم انتصاراته إلى ثماني مباريات متتالية.



أما إنتر ميلان، فقد واصل نتائجه الرائعة بعد الفوز 6 / 2 على بيزا الأسبوع الماضي، معادلا بذلك سلسلة عدم الهزيمة لعشر مباريات في الدوري.



وسيكون ميلان على موعد مع مباراة صعبة أمام مضيفه بولونيا يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيسعى ميلان للعودة لطريق الانتصارات في الدوري بعدما تعادل مع روما 1/1 في الجولة الماضية.



ويدرك ميلان أنه لا مجال للتفريط في أي نقطة إذا أراد أن يستمر في صراع المنافسة على لقب الدوري، أو على الأقل تعزيز موقعه في المركز الثاني.



كما يلتقي نابولي مع ضيفه فيورنتينا في مباراة يرغب من خلالها الطرفين في حصد نقاطها كاملة.



ويسعى نابولي إلى الفوز بالمباراة من أجل الاقتراب أكثر من المقدمة، لاسيما وأنه يحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فيما يرغب فيورنتينا في الفوز من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب حيث يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.