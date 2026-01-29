تسعير غير عادل .. شعبة تجار المحمول تنتقد زيادات أسعار الموبايلات في مصر

علق محمد الحداد عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، على زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر .

وقال الحداد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" زيادة الأسعار يتحمل مسؤوليتها الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر وهي تتجاهل حزمة الحوافز التي تقدمها لها الدولة ".

وتابع محمد الحداد :" على الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر ان تعيد تسعير الهواتف المحمولة ".

واكمل محمد الحداد :" من المؤكد أن سياسات الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر الخاصة بالتسعير غير عادلة في ظل حصولهم على حوافز كثيرة من الدولة ".

ولفت محمد الحداد :" لابد من تشكيل لجان من الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة كي يكون هناك سعر عادل للهواتف المحمولة المصنة في مصر".

