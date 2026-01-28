سياسة الحكومة حول تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول أمام مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، خلال جلساته العامة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد التمامي بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول".

وقال النائب في طلب المناقشة: “في ضوء التحديات المجتمعية المتزايدة التي يشهدها العالم المعاصر نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، خاصة بين الأطفال، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الصحة النفسية والعقلية والسلوكية للأجيال الناشئة، أتقدم بهذا الطلب لمناقشة السياسة العامة للحكومة بشأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو دراسة واستصدار تشريع ينظم استخدام الهاتف المحمول للأطفال، أسوة بما تم اتخاذه من إجراءات وتشريعات في عدد من الدول المتقدمة مثل أستراليا وإنجلترا”.

وواصل النائب: “يأتي هذا الطلب؛ انطلاقًا من المسؤولية الوطنية في الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة، والتي أثبتت العديد من الدراسات الطبية والتربوية ارتباطها بزيادة معدلات الإصابة باضطرابات طيف التوحد، وتأخر النمو اللغوي، وضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، فضلا عن التأثيرات السلبية على التحصيل الدراسي وبناء الشخصية”.

كما تهدف المناقشة إلى الوقوف على رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية للتعامل مع هذه الظاهرة، ومدى جاهزية التشريعات الحالية لمواكبة هذه التحديات، ودور وزارات التربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والامومة، في وضع إطار متكامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الاطفال من مخاطرها.

وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن نحو بيان تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول، وبحث إمكانية إصدار تشريع واضح ومحدد يضع ضوابط لاستخدام الهاتف المحمول للأطفال حفاظا على صحتهم النفسية والعقلية، وصونا لمستقبل الأجيال القادمة، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لبناء الانسان المصري.