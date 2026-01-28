برلمانية: توطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن توطين صناعة السيارات محليًا يمثل فرصة استراتيجية حقيقية لتعزيز الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أن التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها يُعد محورًا رئيسيًا ضمن خطة الدولة للتحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير

وأضافت العسيلي، لـ “صدي البلد” أن إنشاء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير، سيخلق فرص عمل واسعة ويدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مؤكدًة أهمية دعم الصناعات المكملة في المناطق الحرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وأشارت إلى أن معدل النمو المتوقع للسيارات الكهربائية في السوق المحلية يعكس توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مشددة على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان الاستفادة القصوى من الحوافز والتسهيلات المقدمة، وتفعيل برامج التدريب الفني لتأهيل الكوادر المحلية للعمل في هذه الصناعة الواعدة.

وأكدت العسيلي أن الملف ليس مجرد تصنيع سيارات، بل هو رؤية شاملة لتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وبناء قاعدة اقتصادية متينة لمصر في المستقبل.