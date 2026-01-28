إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة نقل تريلا بـ "كارتة بلبيس"

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل تريلا ببوابة تحصيل الرسوم " كارته" طريق بلبيس.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل تريلا ببوابة تحصيل الرسوم " كارته" طريق بلبيس.
