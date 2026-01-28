قرار من النيابة بشأن التعدّي على سائق بسلاح أبيض في الشرقية

قرّرت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تضرّر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر يستقل سيارة ملاكى بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض بالشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر يستقل سيارة ملاكى بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) بتضرّره من قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بسيارته بطريق (الزقازيق / منيا القمح) وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالضرب دون استخدام أسلحة بيضاء محدثاً إصابته بسحجات وكدمات متفرقة على أثر خلافات حول أولوية المرور.

أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة "سارية التراخيص" ومالكها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وبمواجهته أقر بذات المضمون.

وتم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.