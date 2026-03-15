برلماني: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للأشقاء العرب

أكد النائب هشام الحسيني ربيع عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد استقرارها في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال النائب إن تأكيد مصر إدانتها القاطعة للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة يجسد موقفًا ثابتًا للدولة المصرية في مساندة أشقائها، والحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن مصر كانت وما زالت داعمًا رئيسيًا لكل ما يحفظ استقرار المنطقة ويجنبها مزيدًا من التوترات والصراعات.

وأضاف النائب هشام الحسيني، أن دعوة مصر إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والعقل تمثل رؤية مسؤولة تهدف إلى تجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مزيد من الصراعات، مؤكدة أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الراهنة.

وشدد على أهمية الالتزام بأحكام القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على استقرار الدول، مؤكدة أن مصر تتحرك دائمًا من منطلق مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أوضح النائب هشام الحسيني، أن رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التضامن العربي، والعمل من أجل استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويحفظ أمنها ومستقبلها.