قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالسند يمامة يسلّم حكمًا نهائيًا بـ15 مليون جنيه لصالح الوفد
بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن
برلماني يرفض تغليظ عقوبات الكهرباء: الحل في المعالجة الفنية لا معاقبة المواطن
سبب تسمية كتاب الله بالقرآن.. خالد الجندي: الاسم له معنى عميق لا يعرفه كثيرون
مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يرفض تغليظ عقوبات الكهرباء: الحل في المعالجة الفنية لا معاقبة المواطن

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أعلن النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء الذي يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن معالجة أزمات قطاع الكهرباء لا يمكن أن تقوم على العقاب وحده، دون مواجهة حقيقية للأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تفاقم المشكلة.

وأوضح أبو الشيخ، في تصريحات صحفية، أن الارتفاع الكبير في فاقد الكهرباء يرجع بالأساس إلى تهالك الشبكات وضعف كفاءة خطوط النقل والتوزيع، مشددًا على أن الحل يبدأ بتطوير البنية التحتية وتحديث الشبكات، لا بتحميل المواطن أعباء جديدة أو فرض عقوبات مشددة.

وطالب النائب بسرعة التحرك لحل أزمة عدم توصيل العدادات الكودية لآلاف المواطنين، معتبرًا أن التأخير في هذا الملف يفتح الباب أمام الاستهلاك غير المُقنن، ويُفاقم الخسائر بدلًا من تقنينها وضمان حقوق الدولة.

وأكد أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الكهرباء يتطلب رؤية شاملة تقوم على:
خفض الفاقد الفني،تحسين الأداء الإداري،
تبسيط إجراءات التقنين، وتحقيق التوازن بين حق الدولة وظروف المواطن.

النائب عبداللطيف أبو الشيخ لجنة النقل والمواصلات النواب أزمات قطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

بعد غياب طويل.. فاروق جويدة ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب

منة فضالي

"بوسي أيدينا وهنسيبك".. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اختطافها

مسلسل ناس الأردني

انتهاء تصوير الجمعة الجاي ضمن حلقات مسلسل ناس.. والعرض في رمضان

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد