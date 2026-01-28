برلماني يرفض تغليظ عقوبات الكهرباء: الحل في المعالجة الفنية لا معاقبة المواطن

أعلن النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء الذي يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن معالجة أزمات قطاع الكهرباء لا يمكن أن تقوم على العقاب وحده، دون مواجهة حقيقية للأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تفاقم المشكلة.

وأوضح أبو الشيخ، في تصريحات صحفية، أن الارتفاع الكبير في فاقد الكهرباء يرجع بالأساس إلى تهالك الشبكات وضعف كفاءة خطوط النقل والتوزيع، مشددًا على أن الحل يبدأ بتطوير البنية التحتية وتحديث الشبكات، لا بتحميل المواطن أعباء جديدة أو فرض عقوبات مشددة.

وطالب النائب بسرعة التحرك لحل أزمة عدم توصيل العدادات الكودية لآلاف المواطنين، معتبرًا أن التأخير في هذا الملف يفتح الباب أمام الاستهلاك غير المُقنن، ويُفاقم الخسائر بدلًا من تقنينها وضمان حقوق الدولة.

وأكد أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الكهرباء يتطلب رؤية شاملة تقوم على:

خفض الفاقد الفني،تحسين الأداء الإداري،

تبسيط إجراءات التقنين، وتحقيق التوازن بين حق الدولة وظروف المواطن.