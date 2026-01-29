قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني يقترح وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا

فريدة محمد

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، على أهمية تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عدم ضبط هذا الاستخدام يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة النفسية للأطفال، بالإضافة إلى التأثير على التركيز والتحصيل الدراسي.

وقال الديب في بيان له :" إنه سيتم دراسة عدد من المقترحات والتشريعات التي توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مشيرًا إلى أن بعض التجارب الدولية، مثل أستراليا وإنجلترا، أظهرت فاعلية الإجراءات المنظمة، سواء من خلال تقييد استخدام الأطفال للمنصات دون سن معينة، أو فرض معايير سلامة صارمة على المنصات الرقمية.

وأضاف النائب، أن التوسع الرقمي غير المنضبط زاد من حالات التنمر الإلكتروني، والإدمان على الألعاب والمحتوى، والتعرض للاستمالة الرقمية، والمحتوى العنيف أو المخل بالقيم، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي وتنظيمي عاجل، مشيرا إلى أن دور الوزارات المختلفة، بما في ذلك التربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، محوري في وضع إطار عملي يضمن مراقبة الاستخدام، وتقديم برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور، وتدريب المعلمين على مواجهة هذه المخاطر.

وأكد الديب، على أن البرلمان يسعى لإصدار تشريع وطني واضح، يوفر حماية حقيقية للأطفال، ويضع آليات رصد ومتابعة، ويواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يحافظ على مستقبل النشء ويضمن بيئة رقمية آمنة.

النائب إبراهيم الديب الأطفال منصات التواصل الاجتماعي لصحة النفسية للأطفال التحصيل الدراسي

