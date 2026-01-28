قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته وهواتف شاومي لن تتلقى تحديث HyperOS 3 هل موبايلك منهم؟

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هواتف شاومي لن تتلقى تحديث HyperOS 3 ..هل موبايلك منهم؟
 

أوشكت شركة شاومي نحو الانتهاء من طرح نظام التشغيل HyperOS 3، ولكن قد تكون الشركة تعمل بالفعل على الإصدار التالي، HyperOS 3.1. سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، ولكن لسوء الحظ، ستفتقد عشرات الهواتف الذكية هذا التحديث الأساسي

بحسب موقع Xiaomi Time، يعتمد نظام التشغيل HyperOS 3.1 بشكل كبير على إمكانيات وحدة المعالجة العصبية (NPU) وبنية Android 16 الجديدة لميزات HyperOS

رسميا.. أبل تصدر تحديثين على هاتفيها iOS 26 و iPadOS 26.2.1ديثي iOS 26 و iPadOS 26.2.1

أصدرت شركة آبل  تحديثين ثانويين لنظامي التشغيل iOS 26 و iPadOS 26.2.1 و iPadOS 26.

ويعد  أبرز ما يحمله التحديث الجديد هو دعمه للجيل الثاني من جهاز التتبع AirTag، الذي قد أعلنته شركة أبل في اليوم نفسه. 

“قاتل الفلاجشيب”.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته

لا يزال قطاع الهواتف الذكية الرائدة مزدحمًا كما كان دائمًا في عام 2026. حيث تتنافس سامسونج وآبل وغيرهما على الصدارة بأجهزة متطورة وتصاميم فاخرة ومجموعات ميزات واسعة. 

يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر، بأداء أعلى على مستوى الهواتف الرائدة، وذلك بكاميرات مميزة، وشاشة من الدرجة الأولى، ودعم برمجي طويل الأمد بسعر أقل من العديد من المنافسين التقليديين المتميزين و بمواصفات وميزات تتجاوز سعره 

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل هاتف من شاومي في 2026

بدأت شركة ريدمي رسميًا بالكشف عن التفاصيل الرئيسية لهاتف ريدمي توربو 5 بعد تأكيد الميزات الرئيسية لهاتف ريدمي توربو 5 ماكس خلال الأيام القليلة الماضية. من خلال ملصقات تم نشرها حديثًا، أكدت العلامة التجارية حجم الشاشة وسعة البطارية وقدرات الشحن ومجموعة الشرائح لهاتف توربو 5 القياسي. إليك نظرة فاحصة على كل ما تم الكشف عنه رسميًا حتى الآن

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات نظام التشغيل HyperOS 3 نظام Android 16

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

