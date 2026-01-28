أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته وهواتف شاومي لن تتلقى تحديث HyperOS 3 هل موبايلك منهم؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هواتف شاومي لن تتلقى تحديث HyperOS 3 ..هل موبايلك منهم؟



أوشكت شركة شاومي نحو الانتهاء من طرح نظام التشغيل HyperOS 3، ولكن قد تكون الشركة تعمل بالفعل على الإصدار التالي، HyperOS 3.1. سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، ولكن لسوء الحظ، ستفتقد عشرات الهواتف الذكية هذا التحديث الأساسي

بحسب موقع Xiaomi Time، يعتمد نظام التشغيل HyperOS 3.1 بشكل كبير على إمكانيات وحدة المعالجة العصبية (NPU) وبنية Android 16 الجديدة لميزات HyperOS

رسميا.. أبل تصدر تحديثين على هاتفيها iOS 26 و iPadOS 26.2.1ديثي iOS 26 و iPadOS 26.2.1

أصدرت شركة آبل تحديثين ثانويين لنظامي التشغيل iOS 26 و iPadOS 26.2.1 و iPadOS 26.

ويعد أبرز ما يحمله التحديث الجديد هو دعمه للجيل الثاني من جهاز التتبع AirTag، الذي قد أعلنته شركة أبل في اليوم نفسه.

“قاتل الفلاجشيب”.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته

لا يزال قطاع الهواتف الذكية الرائدة مزدحمًا كما كان دائمًا في عام 2026. حيث تتنافس سامسونج وآبل وغيرهما على الصدارة بأجهزة متطورة وتصاميم فاخرة ومجموعات ميزات واسعة.

يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر، بأداء أعلى على مستوى الهواتف الرائدة، وذلك بكاميرات مميزة، وشاشة من الدرجة الأولى، ودعم برمجي طويل الأمد بسعر أقل من العديد من المنافسين التقليديين المتميزين و بمواصفات وميزات تتجاوز سعره

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل هاتف من شاومي في 2026

بدأت شركة ريدمي رسميًا بالكشف عن التفاصيل الرئيسية لهاتف ريدمي توربو 5 بعد تأكيد الميزات الرئيسية لهاتف ريدمي توربو 5 ماكس خلال الأيام القليلة الماضية. من خلال ملصقات تم نشرها حديثًا، أكدت العلامة التجارية حجم الشاشة وسعة البطارية وقدرات الشحن ومجموعة الشرائح لهاتف توربو 5 القياسي. إليك نظرة فاحصة على كل ما تم الكشف عنه رسميًا حتى الآن