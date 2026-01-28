قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل هاتف من شاومي في 2026

بدأت شركة ريدمي رسميًا بالكشف عن التفاصيل الرئيسية لهاتف ريدمي توربو 5 بعد تأكيد الميزات الرئيسية لهاتف ريدمي توربو 5 ماكس خلال الأيام القليلة الماضية. من خلال ملصقات تم نشرها حديثًا، أكدت العلامة التجارية حجم الشاشة وسعة البطارية وقدرات الشحن ومجموعة الشرائح لهاتف توربو 5 القياسي. إليك نظرة فاحصة على كل ما تم الكشف عنه رسميًا حتى الآن

المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi Turbo 5

أكدت شركة ريدمي أن هاتف ريدمي توربو 5 سيأتي بشاشة OLED قياس 6.59 بوصة، تدعم دقة 1.5K. ويعمل الجهاز بمعالج Dimensity 8500-Ultra، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x Ultra RAM وذاكرة تخزين UFS 4.1، ما يشير إلى أداء فائق. أما بالنسبة لتبديد الحرارة، فيحتوي الهاتف على مضخة تبريد ثلاثية الأبعاد محكمة الإغلاق بالثلج، توفر تبديدًا للحرارة يفوق أنظمة التبريد التقليدية بثلاثة أضعاف.

ظهر هاتف Redmi Turbo 5 مؤخرًا على منصة اختبار الأداء Geekbench بنفس المعالج. وكشفت القائمة أن الجهاز مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16. ومن المتوقع أن يأتي مزودًا بواجهة HyperOS 3 المبنية على نظام Android.

يتميز هاتف Redmi Turbo 5 ببطارية كبيرة سعتها 7560 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 27 واط. أما من حيث جودة التصنيع، فيأتي الهاتف بإطار معدني وغطاء خلفي زجاجي بتقنية 2.5D.

ميزات هاتف Redmi Turbo 5

تشير الصور الرسمية إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 سيتوفر باللونين الأبيض والأخضر النعناعي. في الصين، من المتوقع أن يبلغ سعر الجهاز حوالي 2000 يوان (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا)، مما يضعه في فئة الهواتف المتوسطة العليا

بحسب الشائعات، قد يُعاد تسمية هاتف Redmi Turbo 5 ليصبح Poco X8 Pro في الأسواق العالمية. وبينما قد يبقى Turbo 5 حصريًا للصين، فمن المرجح أن تنتقل مواصفاته إلى نسخة Poco. ومن المتوقع أيضًا أن تُطلق Redmi هاتف Turbo 5 Max في الصين، والذي قد يُطرح عالميًا باسم Poco X8 Pro Max أو Poco X8 Max