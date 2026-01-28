قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل هاتف من شاومي في 2026

هاتف ريدمي توربو 5
هاتف ريدمي توربو 5
لمياء الياسين

بدأت شركة ريدمي رسميًا بالكشف عن التفاصيل الرئيسية لهاتف ريدمي توربو 5 بعد تأكيد الميزات الرئيسية لهاتف ريدمي توربو 5 ماكس خلال الأيام القليلة الماضية. من خلال ملصقات تم نشرها حديثًا، أكدت العلامة التجارية حجم الشاشة وسعة البطارية وقدرات الشحن ومجموعة الشرائح لهاتف توربو 5 القياسي. إليك نظرة فاحصة على كل ما تم الكشف عنه رسميًا حتى الآن

 المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi Turbo 5

 المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi Turbo 5

أكدت شركة ريدمي أن هاتف ريدمي توربو 5 سيأتي بشاشة OLED قياس 6.59 بوصة، تدعم دقة 1.5K. ويعمل الجهاز بمعالج Dimensity 8500-Ultra، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x Ultra RAM وذاكرة تخزين UFS 4.1، ما يشير إلى أداء فائق. أما بالنسبة لتبديد الحرارة، فيحتوي الهاتف على مضخة تبريد ثلاثية الأبعاد محكمة الإغلاق بالثلج، توفر تبديدًا للحرارة يفوق أنظمة التبريد التقليدية بثلاثة أضعاف.
ظهر هاتف Redmi Turbo 5 مؤخرًا على منصة اختبار الأداء Geekbench بنفس المعالج. وكشفت القائمة أن الجهاز مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16. ومن المتوقع أن يأتي مزودًا بواجهة HyperOS 3 المبنية على نظام Android.

يتميز هاتف Redmi Turbo 5 ببطارية كبيرة سعتها 7560 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 27 واط. أما من حيث جودة التصنيع، فيأتي الهاتف بإطار معدني وغطاء خلفي زجاجي بتقنية 2.5D.

ميزات هاتف Redmi Turbo 5 

تشير الصور الرسمية إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 سيتوفر باللونين الأبيض والأخضر النعناعي. في الصين، من المتوقع أن يبلغ سعر الجهاز حوالي 2000 يوان (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا)، مما يضعه في فئة الهواتف المتوسطة العليا

بحسب الشائعات، قد يُعاد تسمية هاتف Redmi Turbo 5 ليصبح Poco X8 Pro في الأسواق العالمية. وبينما قد يبقى Turbo 5 حصريًا للصين، فمن المرجح أن تنتقل مواصفاته إلى نسخة Poco. ومن المتوقع أيضًا أن تُطلق Redmi هاتف Turbo 5 Max في الصين، والذي قد يُطرح عالميًا باسم Poco X8 Pro Max أو Poco X8 Max

هاتف ريدمي توربو 5 هاتف ريدمي توربو 5 ماكس حجم الشاشة هاتف توربو 5 هاتف ريدمي توربو ذاكرة تخزين نظام Android 16

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

