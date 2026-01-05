قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟
احتجاجات إيران تتصاعد.. سلطات طهران تفرض قيودا على الإنترنت
4 سيارات وسلم هيدروليكي.. إخماد حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
تكنولوجيا وسيارات

بمعالج ميدياتيك وبطارية 6550.. شاومي تكشف عن Redmi Turbo 4

سلسلة ريدمي توربو 5
سلسلة ريدمي توربو 5
لمياء الياسين

أكدت شركة ريدمي رسميًا الكشف عن سلسلة ريدمي توربو 5 في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ستقدم السلسلة طرازًا جديدًا تمامًا يُسمى ريدمي توربو 5 ماكس. ويشير الإعلان إلى دفعة أقوى في فئة الأداء التي يبلغ سعرها 2500 يوان (حوالي 360 دولارًا أمريكيًا)، مع إبقاء المواصفات التفصيلية طي الكتمان في الوقت الحالي

مواصفات هاتف Redmi Turbo 5 Max 
 

تشير الإعلانات التشويقية الرسمية إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 Max مصمم ليكون طرازًا متطورًا يركز على الأداء العالي، وعمر البطارية المحسن، وتجربة استخدام أكثر تميزًا. 

من المتوقع أن يعمل هاتف ريدمي Turbo 5 Max القياسي بمعالج Dimensity 8500. تم تصميم هذا المعالج بتقنية 4 نانومتر ويتميز بتصميم وحدة معالجة مركزية كبيرة بالكامل

مواصفات هاتف Redmi Turbo 5 Max 
 

ميزات هاتف  Redmi Turbo 5

يعد من المتوقع إطلاق هاتف Redmi Turbo 5 قريبًا ومن المتوقع يأتي هاتف Redmi Turbo 5 بشاشة OLED مسطحة بزوايا مُدوَّرة وستدعم الشاشة دقة 1.5K، وستضم مستشعر بصمة إصبع بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة.

 ومن المتوقع أن يأتي هاتف Redmi Turbo 5، مزود ببطارية سيليكون ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة مقترنة بشحن 100 وات.

أما عن تصميم هاتف Redmi Turbo 5 فهو يأتي بتصميم بسيط مشابه لسابقه. كما يُشير التسريب إلى أن الجهاز سيوفر مقاومة كاملة للماء، مما يُشير إلى أنه قد يأتي بتصنيف IP68/69.

ريدمي توربو 5 هاتف Redmi Turbo 5 Max عمر البطارية هاتف Redmi Turbo 5

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا بولا شفيق يزور الكنائس الشقيقة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد | صور

وزير العمل مع المتقدمين على شغل فرص العمل

جبران يشهد التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة النووية برواتب 14 ألف جنيه

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

