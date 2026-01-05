بمعالج ميدياتيك وبطارية 6550.. شاومي تكشف عن Redmi Turbo 4

أكدت شركة ريدمي رسميًا الكشف عن سلسلة ريدمي توربو 5 في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ستقدم السلسلة طرازًا جديدًا تمامًا يُسمى ريدمي توربو 5 ماكس. ويشير الإعلان إلى دفعة أقوى في فئة الأداء التي يبلغ سعرها 2500 يوان (حوالي 360 دولارًا أمريكيًا)، مع إبقاء المواصفات التفصيلية طي الكتمان في الوقت الحالي

مواصفات هاتف Redmi Turbo 5 Max



تشير الإعلانات التشويقية الرسمية إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 Max مصمم ليكون طرازًا متطورًا يركز على الأداء العالي، وعمر البطارية المحسن، وتجربة استخدام أكثر تميزًا.

من المتوقع أن يعمل هاتف ريدمي Turbo 5 Max القياسي بمعالج Dimensity 8500. تم تصميم هذا المعالج بتقنية 4 نانومتر ويتميز بتصميم وحدة معالجة مركزية كبيرة بالكامل

ميزات هاتف Redmi Turbo 5

يعد من المتوقع إطلاق هاتف Redmi Turbo 5 قريبًا ومن المتوقع يأتي هاتف Redmi Turbo 5 بشاشة OLED مسطحة بزوايا مُدوَّرة وستدعم الشاشة دقة 1.5K، وستضم مستشعر بصمة إصبع بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Redmi Turbo 5، مزود ببطارية سيليكون ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة مقترنة بشحن 100 وات.

أما عن تصميم هاتف Redmi Turbo 5 فهو يأتي بتصميم بسيط مشابه لسابقه. كما يُشير التسريب إلى أن الجهاز سيوفر مقاومة كاملة للماء، مما يُشير إلى أنه قد يأتي بتصنيف IP68/69.