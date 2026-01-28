قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
“قاتل الفلاجشيب”.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

لا يزال قطاع الهواتف الذكية الرائدة مزدحمًا كما كان دائمًا في عام 2026. حيث تتنافس سامسونج وآبل وغيرهما على الصدارة بأجهزة متطورة وتصاميم فاخرة ومجموعات ميزات واسعة. 

يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر، بأداء أعلى على مستوى الهواتف الرائدة، وذلك بكاميرات مميزة، وشاشة من الدرجة الأولى، ودعم برمجي طويل الأمد بسعر أقل من العديد من المنافسين التقليديين المتميزين و بمواصفات وميزات تتجاوز سعره 

وأول ما يلفت انتباهك في هاتف موتورولا سيجنتشر هو تصميمه الفاخر. لم تكتفِ موتورولا بالبحث عن المواصفات التقنية فحسب، بل صممت جهازًا يمنح شعورًا مميزًا عند حمله. فبينما تقدم معظم العلامات التجارية أحدث التقنيات في مجال الأجهزة وأنظمة الكاميرات المتطورة، لم تغفل موتورولا عن عناصر التصميم. 

ويتميز سيجنتشر بهيكل جديد أنيق بسماكة 6.99 ملم فقط ووزن 16 جرامًا تقريبًا، ليُشكّل مزيجًا مثاليًا بين النحافة الفائقة والأداء القوي وذلك مقارنة بمعظم الهواتف الرائدة النحيفة والتي تُقلل من سعة البطارية أو الكاميرا،

على الجانب الآخر أما عن تصميم هاتف موتورولا فهو متين للغاية بفضل حماية Gorilla Glass Victus 2 في الواجهة الأمامية، ومتانة فائقة وميزات مقاومة الماء والغبار.

يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر مزودًا بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين UFS 4.1 تصل إلى 1 تيرابايت. 

تتيح هذه المكونات المتطورة تشغيل الألعاب والمهام المتعددة والتطبيقات المتطلبة بسهولة، كما يقترن الهاتف ببطارية سيليكون-كربون فعالة بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط والشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط.

وقد تجاوزت الأجهزة الصينية المتميزة حاجز 7000 مللي أمبير في الساعة بحلول عام 2026، لكن لا يوجد أي من هذه الطرازات أنيق مثل موتورولا سيجنتشر.

و بالانتقال إلى الواجهة الأمامية، يتميز بشاشة LTPO AMOLED طويلة مقاس 6.8 بوصة بمعدل تحديث متغير 165 هرتز، وتقنية Dolby Vision، وذروة سطوع تبلغ 6200 شمعة

على الرغم من تصميمه النحيف، يضم هاتف موتورولا سيجنتشر أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل. 

تعد الكاميرا الرئيسية من نوع سوني LYT828، وهي نفس المستشعر الكبير بحجم 1/1.28 بوصة الموجود في طرازات أغلى ثمناً مثل أوبو فايند X9 برو وفيفو X300 برو. 

قد كشفت مقارنة حديثة للكاميرا مع فيفو X300 برو وآيفون 17 برو عن أداء تصويري متميز بشكلٍ لافت. 

إلى جانب هذه الكاميرا الرئيسية القوية، ستحصل على كاميرا سوني LYT600 (1/1.95 بوصة) المقربة المقربة المزودة بتقريب بصري 3x وعدسة بزاوية واسعة للغاية بزاوية رؤية 122 درجة تدعم التصوير الماكرو والتركيز التلقائي.

وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فيحتوي الجهاز على كاميرا سوني LYT500 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي. 

