“قاتل الفلاجشيب”.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته

لا يزال قطاع الهواتف الذكية الرائدة مزدحمًا كما كان دائمًا في عام 2026. حيث تتنافس سامسونج وآبل وغيرهما على الصدارة بأجهزة متطورة وتصاميم فاخرة ومجموعات ميزات واسعة.

يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر، بأداء أعلى على مستوى الهواتف الرائدة، وذلك بكاميرات مميزة، وشاشة من الدرجة الأولى، ودعم برمجي طويل الأمد بسعر أقل من العديد من المنافسين التقليديين المتميزين و بمواصفات وميزات تتجاوز سعره

مواصفات هاتف موتورولا سيجنتشر

وأول ما يلفت انتباهك في هاتف موتورولا سيجنتشر هو تصميمه الفاخر. لم تكتفِ موتورولا بالبحث عن المواصفات التقنية فحسب، بل صممت جهازًا يمنح شعورًا مميزًا عند حمله. فبينما تقدم معظم العلامات التجارية أحدث التقنيات في مجال الأجهزة وأنظمة الكاميرات المتطورة، لم تغفل موتورولا عن عناصر التصميم.

ويتميز سيجنتشر بهيكل جديد أنيق بسماكة 6.99 ملم فقط ووزن 16 جرامًا تقريبًا، ليُشكّل مزيجًا مثاليًا بين النحافة الفائقة والأداء القوي وذلك مقارنة بمعظم الهواتف الرائدة النحيفة والتي تُقلل من سعة البطارية أو الكاميرا،

على الجانب الآخر أما عن تصميم هاتف موتورولا فهو متين للغاية بفضل حماية Gorilla Glass Victus 2 في الواجهة الأمامية، ومتانة فائقة وميزات مقاومة الماء والغبار.

ميزات هاتف موتورولا سيجنتشر

يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر مزودًا بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين UFS 4.1 تصل إلى 1 تيرابايت.

تتيح هذه المكونات المتطورة تشغيل الألعاب والمهام المتعددة والتطبيقات المتطلبة بسهولة، كما يقترن الهاتف ببطارية سيليكون-كربون فعالة بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط والشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط.

وقد تجاوزت الأجهزة الصينية المتميزة حاجز 7000 مللي أمبير في الساعة بحلول عام 2026، لكن لا يوجد أي من هذه الطرازات أنيق مثل موتورولا سيجنتشر.

و بالانتقال إلى الواجهة الأمامية، يتميز بشاشة LTPO AMOLED طويلة مقاس 6.8 بوصة بمعدل تحديث متغير 165 هرتز، وتقنية Dolby Vision، وذروة سطوع تبلغ 6200 شمعة

تصميم هاتف موتورولا سيجنتشر

على الرغم من تصميمه النحيف، يضم هاتف موتورولا سيجنتشر أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.

تعد الكاميرا الرئيسية من نوع سوني LYT828، وهي نفس المستشعر الكبير بحجم 1/1.28 بوصة الموجود في طرازات أغلى ثمناً مثل أوبو فايند X9 برو وفيفو X300 برو.

قد كشفت مقارنة حديثة للكاميرا مع فيفو X300 برو وآيفون 17 برو عن أداء تصويري متميز بشكلٍ لافت.

إلى جانب هذه الكاميرا الرئيسية القوية، ستحصل على كاميرا سوني LYT600 (1/1.95 بوصة) المقربة المقربة المزودة بتقريب بصري 3x وعدسة بزاوية واسعة للغاية بزاوية رؤية 122 درجة تدعم التصوير الماكرو والتركيز التلقائي.

وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فيحتوي الجهاز على كاميرا سوني LYT500 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.