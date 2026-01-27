قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
هواتف أندرويد تستحق الشراء في 2026.. تعرف عليها

هواتف ذكية رائدة
هواتف ذكية رائدة
لمياء الياسين

يشهد سوق الهواتف الذكية الرائدة منافسة شرسة في عام 2026، حيث تتنافس كل من شركة سامسونج وآبل وغيرهما على الصدارة بأجهزة متطورة وتصاميم فاخرة ومجموعة واسعة من الميزات.

 هاتف موتورولا سيجنتشر 

 يأتي هاتف موتورولا سيجنتشر ليُحدث نقلة نوعية في هذا السوق، إذ يُقدم أداءً يُضاهي الهواتف الرائدة، وكاميرات استثنائية، وشاشة عرض فائقة الجودة، ودعمًا برمجيًا طويل الأمد، كل ذلك بسعر أقل من العديد من منافسيه التقليديين في فئة الهواتف الرائدة وبفضل مواصفاته وميزاته التي تتجاوز سعره بكثير قد يكون سيجنتشر هو المنافس الأبرز للهواتف الرائدة.

هواتف ذكية



أول ما يلفت انتباهك في هاتف موتورولا سيجنتشر هو تصميمه الفاخر. لم تكتفِ موتورولا بالبحث عن المواصفات التقنية فحسب، بل صممت جهازًا يمنح شعورًا مميزًا عند حمله. 

فبينما تقدم معظم العلامات التجارية أحدث التقنيات في مجال الأجهزة وأنظمة الكاميرات المتطورة، لم تغفل موتورولا عن عناصر التصميم. يتميز سيجنتشر بهيكل جديد أنيق بسماكة 6.99 ملم فقط ووزن 16 جرامًا تقريبًا، ليُشكّل مزيجًا مثاليًا بين النحافة الفائقة والأداء القوي.

على الجانب الآخر تقلل معظم الهواتف الرائدة النحيفة من سعة البطارية أو الكاميرا، لكن هاتف موتورولا الرائد الأحدث لا يعاني من أيٍّ من هاتين المشكلتين. كما أنه متين للغاية بفضل حماية Gorilla Glass Victus 2 في الواجهة الأمامية، ومتانة فائقة 

هواتف ريدمي توربو 5 

هاتف Redmi Turbo 5 Max

تؤكد أحدث التسريبات أن هاتف Redmi Turbo 5 Max سيأتي بشاشة OLED كبيرة من نوع LTPS بحجم 6.83 بوصة ودقة 1.5K.

ويُقال إن الشاشة توفر سطوعًا يصل إلى 3500 شمعة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام الخارجي، كما تدعم تقنية PWM لتعتيم الشاشة بتردد 3840 هرتز لراحة العين أثناء المشاهدة في الإضاءة المنخفضة. 

أكدت Redmi أيضًا أن الهاتف سيحتوي على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية.

فيما يتعلق بالمتانة، يتميز هاتف Turbo 5 Max بإطار معدني متوسط، بالإضافة إلى تصنيف IP68 وIP69، ما يوفر حماية ضد الغبار والتعرض لضغط الماء العالي.

كما سيحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط والشحن العكسي بقوة 27 واط.

من المؤكد أن هذا الطراز سيأتي بشاشة أصغر حجمًا (6.59 بوصة) ويعمل بمعالج Dimensity 8500. 

من المتوقع أن تبلغ سعة بطاريته حوالي 8000 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط.

وأكدت Redmi رسميًا توفر اللون الأبيض لهاتف Turbo 5 القياسي، بينما لا تزال تفاصيل الألوان الأخرى غير واضحة. 

ميزات هاتف iQOO 15 Ultra

أعلنت شركة iQOO عن إطلاق هاتف iQOO 15 Ultra في الصين وهو على حد وصف الشركة يعد أول هاتف ذات أداء فائق في الأسوق، يعد مناسبا للمستخدمين المحترفين وعشاق ألعاب الهاتف المحمول.

فوفقا للتسريبات يعد الهاتف مستوحى من ألعاب عالم السايبربانك أما عن تصميمه فهو يأتي بأزرار تحكم فعلية على جانبي الجهاز ويأتي بلونين، هما البرتقالي والأزرق 

أكدت اشركة iQOO أن هاتف iQOO 15 Ultra يأتي مزود بمروحة تبريد نشطة كبيرة داخل الهاتف، بالإضافة إلى نظام حراري متطور يتضمن حجرة بخار كبيرة الحجم ومواد معدنية سائلة لنقل الحرارة. تشير هذه الإضافات إلى تركيز قوي لمحبي الألعاب.
على الجانب الآخر ووفقا للتسريبات سيأتي هاتف iQOO 15 Ultra بشاشة سامسونج مسطحة LTPO بدقة 2K مقاس 6.85 بوصة تدعم معدل التحديث ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مقترنًا بشريحة الحوسبة الفائقة Q3 من تطوير iQOO. وقد يُوفر الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

فيما يتعلق بميزات التصوير ، يُتوقع أن يضم هاتف iQOO 15 Ultra  لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة تقريب بصري 3x (بيريسكوب) .

أما عن قدرة الشحن فيأتي الهاتف ببطارية بسعة 7400 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 واط، وشحن لاسلكي، وميزات الشحن السريع، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، ومحرك خطي ثنائي المحور، ومكبرات صوت ستيريو مُحسّنة. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل OriginOS 6 المبني على Android 16.

أما عن موعد إطلاقه فلاتوجد معلومات ما إذا كان سيتم طرح هاتف iQOO 15 Ultr

الهواتف الذكية الهواتف الذكية الرائدة الهواتف الرائدة عناصر التصميم سعة البطارية هاتف موتورولا شركة سامسونج هاتف موتورولا سيجنتشر هاتف Redmi Turbo 5 Max

المزيد

المزيد