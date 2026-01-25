قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
تكنولوجيا وسيارات

هاتف جديد من شاومي بمواصفات احترافية.. كل ما نعرفه عن هاتف Poco X8 Pro

هاتف Poco X8 Pro
هاتف Poco X8 Pro

إذا كنت تبحثين عن هاتف رائد بميزات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف Poco X8 Pro  وبحسب الشائعات، سيكون هاتف Poco X8 Pro نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Turbo 5 ، والمتوقع إطلاقه في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف  Poco X8 Pro بشاشات لمس بدقة 1.5K

 هاتف Poco X8 Pro

 أما بالنسبة للأداء، فمن المتوقع أن يعمل هاتف Poco X8 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 8500، أما من ناحية البرمجيات، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بنظام Android 16 و HyperOS 3

ميزات هاتف Poco X8 Pro 

تشير التقارير إلى أن هاتف Poco X8 Pro سيأتي ببطارية بسعة 8000 أو 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 100 واط. كما سيحتوي على إطار معدني متوسط ​​وهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/69. 

من المتوقع أن يأتي الهاتف أيضا بكاميرا ثلاثية العدسات بدقة 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل (عدسة فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (عدسة ماكرو)، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وبطارية بسعة 6580 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 واط.

في السياق نفسه فقد حصل الهاتف بالفعل على موافقات من EEC في أوروبا، وBIS في الهند، وSGS، والآن حصل على اعتماد SDPPI في إندونيسيا، وعلى غرار القوائم السابقة، لم تكشف هذه الشهادة عن أي مواصفات رسمية للهاتف.

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

صورة أرشيفية

قطار يُنهي حياة شاب مجهول الهوية في جرجا بسوهاج

المتهمين

كسروا أحد المطاعم.. تفاصيل حبس طرفي مشاجرة في منطقة المرج

حريق

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالقليوبية

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

