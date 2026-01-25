هاتف جديد من شاومي بمواصفات احترافية.. كل ما نعرفه عن هاتف Poco X8 Pro

إذا كنت تبحثين عن هاتف رائد بميزات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف Poco X8 Pro وبحسب الشائعات، سيكون هاتف Poco X8 Pro نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Turbo 5 ، والمتوقع إطلاقه في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف Poco X8 Pro بشاشات لمس بدقة 1.5K

هاتف Poco X8 Pro

أما بالنسبة للأداء، فمن المتوقع أن يعمل هاتف Poco X8 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 8500، أما من ناحية البرمجيات، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بنظام Android 16 و HyperOS 3

ميزات هاتف Poco X8 Pro

تشير التقارير إلى أن هاتف Poco X8 Pro سيأتي ببطارية بسعة 8000 أو 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 100 واط. كما سيحتوي على إطار معدني متوسط ​​وهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/69.

من المتوقع أن يأتي الهاتف أيضا بكاميرا ثلاثية العدسات بدقة 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل (عدسة فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (عدسة ماكرو)، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وبطارية بسعة 6580 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 واط.

في السياق نفسه فقد حصل الهاتف بالفعل على موافقات من EEC في أوروبا، وBIS في الهند، وSGS، والآن حصل على اعتماد SDPPI في إندونيسيا، وعلى غرار القوائم السابقة، لم تكشف هذه الشهادة عن أي مواصفات رسمية للهاتف.