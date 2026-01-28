قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
رسميا.. أبل تصدر تحديثين على هاتفيها iOS 26 و iPadOS 26.2.1

لمياء الياسين

أصدرت شركة آبل  تحديثين ثانويين لنظامي التشغيل iOS 26 و iPadOS 26.2.1 و iPadOS 26.

ويعد  أبرز ما يحمله التحديث الجديد هو دعمه للجيل الثاني من جهاز التتبع AirTag، الذي قد أعلنته شركة أبل في اليوم نفسه. 

يعتمد AirTag الجديد على شريحة UWB تعد مطوّرة وتتيح ميزة Precision Finding المحسّنة، والتي قد أصبحت قادرة على القيام بإرشاد المستخدمين إلى مكان أغراضهم المفقودة وذلك من مسافة أبعد وذلك بنسبة قد تصل إلى حوالي 50%.

كما حصل الجهاز على شريحة Bluetooth محسّنة بمدى أوسع، إلى جانب سماعة تعد أقوى بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق.

نظامي التشغيل iOS 26.2 و iPadOS 26.2 .

 يأتي هذا التحديث بعد شهر من إصدار آبل لنظامي التشغيل iOS 26.2 و iPadOS 26.2 .
يمكن تحميل البرنامج الجديد على أجهزة iPhone و iPad المتوافقة عبر الهواء من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج.

يُضيف نظام iOS 26.2.1 دعمًا لجهاز AirTag من الجيل التالي الذي كشفت عنه Apple اليوم . 

يتضمن التحديث أيضًا إصلاحات لأخطاء غير محددة، وفقًا لملاحظات إصدار شركة آبل.
أصدرت شركة آبل أيضًا أنظمة التشغيل iOS 18.7.4 و iOS 16.7.13 و iOS 15.8.6 و iOS 12.5.8 لأجهزة iPhone القديمة التي لا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS 26.

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

