رسميا.. أبل تصدر تحديثين على هاتفيها iOS 26 و iPadOS 26.2.1

أصدرت شركة آبل تحديثين ثانويين لنظامي التشغيل iOS 26 و iPadOS 26.2.1 و iPadOS 26.

ويعد أبرز ما يحمله التحديث الجديد هو دعمه للجيل الثاني من جهاز التتبع AirTag، الذي قد أعلنته شركة أبل في اليوم نفسه.

يعتمد AirTag الجديد على شريحة UWB تعد مطوّرة وتتيح ميزة Precision Finding المحسّنة، والتي قد أصبحت قادرة على القيام بإرشاد المستخدمين إلى مكان أغراضهم المفقودة وذلك من مسافة أبعد وذلك بنسبة قد تصل إلى حوالي 50%.

كما حصل الجهاز على شريحة Bluetooth محسّنة بمدى أوسع، إلى جانب سماعة تعد أقوى بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق.

نظامي التشغيل iOS 26.2 و iPadOS 26.2 .

يأتي هذا التحديث بعد شهر من إصدار آبل لنظامي التشغيل iOS 26.2 و iPadOS 26.2 .

يمكن تحميل البرنامج الجديد على أجهزة iPhone و iPad المتوافقة عبر الهواء من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج.

إصلاحات الأخطاء

يتضمن التحديث أيضًا إصلاحات لأخطاء غير محددة، وفقًا لملاحظات إصدار شركة آبل.

أصدرت شركة آبل أيضًا أنظمة التشغيل iOS 18.7.4 و iOS 16.7.13 و iOS 15.8.6 و iOS 12.5.8 لأجهزة iPhone القديمة التي لا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS 26.