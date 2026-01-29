قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

فوز جامعة الأزهر بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي

الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر
الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر
إيمان طلعت

فازت جامعة الأزهر بمشروع EUSEEDS (Enable, Upgrade and Spread Employability, Entrepreneurship and Digital Skills)، الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج Interreg NEXT MED، وذلك بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكفونية (AUF)، بعد منافسة إقليمية قوية شملت أكثر من 60 مؤسسة تعليم عالٍ، تم اختيار 20 جامعة فقط من بينها.

وذلك تأكيدًا علي عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة. 

صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر يعد نتاج جهود مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة بقيادة الدكتور ياسر حلمي، مدير المركز، ومشاركة الدكتور أحمد الشافعي، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة مدير التصنيف الدولي والامتياز البحثي بجامعة الأزه مدير المشروع.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي مركز التميز الدولي، أن المشروع الذي فازت به جامعة الأزهر يهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل من خلال تنمية مهارات التوظيف، وريادة الأعمال، والمهارات الرقمية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد صديق أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جامعة الأزهر، وقدرتها على المنافسة في المشروعات الأوروبية الكبرى، وتعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي دوليًا، خاصة داخل الفضاءين الأوروبي والفرنكفوني.

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه من المقرر قريبًا الإعلان عن الخطوات التنفيذية للمشروع وآليات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتدريب وبناء القدرات لطلاب جامعة الأزهر وللخريجين.

فوز جامعة الأزهر بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي جامعة الأزهر الاتحاد الأوروبي

