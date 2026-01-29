جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعقد ندوتين حول مكانة السنة النبوية والعدالة التاريخية للصحابة.. غدًا

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، يوم الجمعة ندوتين، في إطار في إطار مناقشة مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي والعدالة التاريخية للصحابة ونشر الفكر الإسلامي الوسطي.

وتُعقد الندوة الأولى بعنوان «مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي» بحضور أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأ.د/ مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ويدير الحوار د. أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

ويستضيف جناح الأزهر الندوة الثانية بعنوان «الصحابة بين العدالة التاريخية والافتراءات المعاصرة»، بمشاركة أ.د/ سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ويديرها الإعلامي أ. سعد المطعني، وذلك في الساعة 3:30 عصرًا.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).