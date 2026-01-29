قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

رئيس جامعة الأزهر يكرم الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني

رئيس جامعة الأزهر يكرِّم الطالبة الإندونيسية «ييلي بوترياني»
رئيس جامعة الأزهر يكرِّم الطالبة الإندونيسية «ييلي بوترياني»
إيمان طلعت

كرَّم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني خريجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين.

جاء ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف, 

وعقب التكريم عبرت "ييلي بوترياني " عن سعادتها بهذا التكريم، وأكدت عشقها لمصر الكنانة واحة الأمن والأمان، مشيرة إلى أنها كانت شغوفة منذ الصغر بتاريخ مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

وثمنت "ييلي" كرم وحفاوة الشعب المصري على مدار أربع سنوات قضتها في طلب العلم في جامعة الأزهر.

كما أعربت الطالبة الإندونيسية «ييلي» عن سعادتها الغامرة بتكريم مجلس جامعة الأزهر لها، مؤكدة أنها فخورة بالانتماء إلى الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف أنحاء العالم ومهد الوسطية والاعتدال.

ووجهت الطالبة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي التقت به أمس ورحب بها ترحيبًا كبيرًا، وقام بتوفير منحة دراسية لها في جامعة الأزهر لاستكمال مسيرتها العلمية بالالتحاق بالدراسات العليا.

من جانبه أكد رئيس جامعة الأزهر الحرص الدائم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعاية الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم؛ كونهم سفراء الأزهر الشريف في بلادهم يحملون معينه الصافي إلى جميع أنحاء العالم.

رئيس جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني

