رئيس جامعة الأزهر يكرم الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني

كرَّم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني خريجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين.

جاء ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف,

وعقب التكريم عبرت "ييلي بوترياني " عن سعادتها بهذا التكريم، وأكدت عشقها لمصر الكنانة واحة الأمن والأمان، مشيرة إلى أنها كانت شغوفة منذ الصغر بتاريخ مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

وثمنت "ييلي" كرم وحفاوة الشعب المصري على مدار أربع سنوات قضتها في طلب العلم في جامعة الأزهر.

كما أعربت الطالبة الإندونيسية «ييلي» عن سعادتها الغامرة بتكريم مجلس جامعة الأزهر لها، مؤكدة أنها فخورة بالانتماء إلى الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف أنحاء العالم ومهد الوسطية والاعتدال.

ووجهت الطالبة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي التقت به أمس ورحب بها ترحيبًا كبيرًا، وقام بتوفير منحة دراسية لها في جامعة الأزهر لاستكمال مسيرتها العلمية بالالتحاق بالدراسات العليا.

من جانبه أكد رئيس جامعة الأزهر الحرص الدائم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعاية الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم؛ كونهم سفراء الأزهر الشريف في بلادهم يحملون معينه الصافي إلى جميع أنحاء العالم.