هند الضاوي: إسرائيل تناور في اتفاق غزة

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي، يعقبه دخول قوات دولية، ثم بدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، إلا أن إسرائيل ـ بحسب وصفها تمارس مناورة سياسية واضحة عبر انسحاب مرحلي وتنازلات تكتيكية، مع نية مبيتة للعودة مجددًا إلى القطاع بذريعة عدم تسليم سلاح حركة حماس وفرض سيطرة عسكرية كاملة على غزة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المشهد الدولي يمر بمرحلة انتقالية تُعد الأخطر منذ انتهاء نظام القطب الواحد، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإسقاط النظام في إيران ضمن إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية.

وأضافت هند الضاوي، أن إسرائيل تعيش حالة غليان داخلي نتيجة سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن أي تقدم يُروَّج له باعتباره إنجازًا إسرائيليًا هو في حقيقته تقدم أمريكي يخدم المصالح الأمريكية بالأساس، وليس إنجازًا خالصًا لإسرائيل.