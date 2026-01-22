هند الضاوي: قراءة مصر المبكرة للمشهد الأمريكي سر التوافق مع ترامب

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن أحد أهم أسباب التوافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدولة المصرية يعود إلى القراءة الدقيقة التي قدمتها المؤسسات الدبلوماسية والاستخباراتية المصرية للمشهد الأمريكي منذ وقت مبكر.

وأوضحت "الضاوي"، خلال تقديم برنامجها "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللقاء الذي جمع ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان ترامب مرشحًا للرئاسة، شهد تصريحات إيجابية من الجانب المصري، حيث أكد الرئيس السيسي آنذاك توقعه بفوز ترامب في الانتخابات، رغم أن معظم التوقعات كانت تصب في صالح هيلاري كلينتون، وهو ما عكس فهمًا عميقًا لطبيعة الداخل الأمريكي.

وأضافت الضاوي أن ترامب يدرك جيدًا أن الرئيس السيسي على دراية واسعة بالسياسات الأمريكية ومخططاتها الداخلية، وهو ما لمح إليه في خطابه الأخير، مؤكدة أن هذا الفهم المتبادل أسهم في بناء علاقة قائمة على الثقة والتقدير.