هند الضاوي: ابن شاه إيران أكد أول خطواته حال الوصول للحكم الاعتراف بإسرائيل

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن رضا بهلوي الثاني، نجل شاه إيران، أكد أن أول خطوة سيتخذها في حال وصوله إلى حكم إيران ستكون الاعتراف بإسرائيل، إلى جانب العمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن بهلوي أبدى استعدادًا لتقديم “تنازلات عديدة” في سبيل الوصول إلى السلطة، معتبرة أن هذا التوجه يعكس طبيعة العلاقة التي يسعى لبنائها مع واشنطن وتل أبيب، وأضافت أن التجربة التاريخية تؤكد أن الولايات المتحدة لا تتحرك إلا وفق مصالحها، مشيرة إلى أن شاه إيران قدّم تنازلات كبيرة لأمريكا، ومع ذلك لم تستقبله بعد سقوطه، بينما كانت مصر هي التي استقبلته.

وأشارت هند الضاوي إلى أن إسرائيل تسعى لدعم رضا بهلوي ووضعه على رأس السلطة في إيران بهدف بناء تحالف مباشر معه، في المقابل فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفضل وصول بهلوي إلى الحكم، إذ يسعى إلى تحقيق مصالح اقتصادية تتعلق بالسيطرة على النفط والمعادن النادرة في إيران، معتبرًا أن وجود نظام مستقر قد يعرقل هذه المخططات.