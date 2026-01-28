تشكيل نابولي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي نابولي وإنتر ميلان، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو – بونجورنو – خيسوس

خط الوسط: سبينازولا – لوبوتكا – مكتوميناي – أوليفيرا

خط الهجوم: فيرجارا – إلماس – راسموس هويلوند.



فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – ريكي جيمس – ويسلي فوفانا – مارك كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو – أندريه سانتوس - بيدرو نيتو – إنزو فيرنانديز – إستيفاو

خط الهجوم: جواو بيدرو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثامن برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق نابولي في المركز 25 برصيد 8 نقاط.