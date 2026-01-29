أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يهزم دورتموند ويتأهلان لملحق دور الـ 16

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية إنتر ميلان عن طريق فيديريكو دي ماركو وضيوف في الدقيقتين 80، 90+4.

تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، فرانشيسكو أتشربي، يان بيسيك.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان، زيلينسكي،

سوسيتش، لويس هنريكي.

خط الهجوم: ماركوس تورام، يوان بوني.

فيما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبل.

خط الدفاع: إيمري كان، نيكو شلوتربيك، مانيه.

خط الوسط: رايرسون، فيليكس، جوب بيلينجهام، بن سبعيني.

خط الهجوم: فابيو سيلفا، جيراسي، بيير.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز العاشر برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق بوروسيا دورتموند في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

وبهذه النتيجة، يتأهل الثنائي لملحق المؤهل لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.