تشكيل مباراة إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي إنتر ميلان وبورسيا دورتموند، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، فرانشيسكو أتشربي، يان بيسيك.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان، زيلينسكي،

سوسيتش، لويس هنريكي.

خط الهجوم: ماركوس تورام، يوان بوني.

فيما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبل.

خط الدفاع: إيمري كان، نيكو شلوتربيك، مانيه.

خط الوسط: رايرسون، فيليكس، جوب بيلينجهام، بن سبعيني.

خط الهجوم: فابيو سيلفا، جيراسي، بيير.