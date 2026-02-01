وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: معبر رفح بوابة حيوية.. وإسرائيل لها اليد العليا في القطاع

أكد الوزير حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، خلال حوار ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل ستظل صاحبة اليد العليا في غزة، وأنه لن تحدث أي إبادة إنسانية أو جغرافية في العالم كما حدثت في قطاع غزة.

التهجير مبدأ الإسرائيليين

وأوضح عصفور أن الهدف الأساسي الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعلق بالتهجير، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تستقبل مصر والأردن الفلسطينيين.

وأضاف أن الأردن يمثل أكثر الدول التي تستهدفها إسرائيل في سياق تصاعد التوتر، مشيرًا إلى أن إسرائيل اغتالت 31 فلسطينيًا أمس في قطاع غزة.

وأكد أن معبر رفح يعد بوابة حيوية لدخول وخروج الفلسطينيين من القطاع.