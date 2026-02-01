منتخب مصر يهزم اليمن 81-9 ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

حقق منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، فوزًا كاسحًا، على نظيره اليمني، بنتيجة 81-9، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة العربية للمنتخبات، والمقامة حاليًا في دولة الكويت؛ ليحسم المنتخب الوطني تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي.

وجاء فوز المنتخب المصري؛ ليؤكد تفوقه الواضح في المجموعة الثانية، بعدما واصل عروضه القوية، ونجح في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه في الجولة الافتتاحية على منتخب سوريا؛ ليضمن صدارة مجموعته وبطاقة العبور إلى المربع الذهبي قبل ختام الدور الأول.

وفرض منتخب مصر سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث ظهر الفارق الفني والبدني واضحًا بين الفريقين، لينجح اللاعبون في فرض إيقاعهم الهجومي القوي مع تنظيم دفاعي محكم، حدّ من محاولات المنتخب اليمني.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدمًا بفارق كبير؛ في ظل الفاعلية الهجومية العالية، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، إلى جانب الاستغلال المثالي للفرص، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويضاعف النتيجة دون مقاومة تُذكر، لينتهي اللقاء بفوز عريض يعكس جاهزية المنتخب للمنافسة على اللقب.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب مصر التأهل رسميًا إلى نصف نهائي البطولة العربية، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، وسط حالة من الثقة المتزايدة داخل صفوف اللاعبين والجهاز الفني، بعد الأداء القوي والمنظم الذي قدمه الفريق في مباراتيه بدور المجموعات.

ويعكس الأداء التصاعدي للمنتخب المصري، مدى الاستفادة من فترة الإعداد الماضية، والتي شهدت تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية والتكتيكية، فضلًا عن رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، وهو ما ظهر بوضوح في سرعة تداول الكرة والانضباط الدفاعي.

ويتنافس منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وسوريا واليمن، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت والأردن وليبيا وفلسطين، في بطولة تشهد منافسة قوية ومستويات فنية متفاوتة بين المنتخبات المشاركة.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بفوز مستحق على منتخب سوريا بنتيجة 70-45، في مباراة فرض خلالها سيطرته منذ البداية، ليواصل بعدها عروضه القوية أمام اليمن ويحسم التأهل المبكر للأدوار النهائية.

ويرأس بعثة منتخب مصر المهندس عادل سليم، نائب رئيسي الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير أقصى درجات الدعم والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين خلال مشوار البطولة.

ويولي الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، أهمية كبيرة للبطولة العربية؛ باعتبارها محطة رئيسية لتقييم مستوى الفريق، وقياس الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض بطولة إفريقيا المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة عروضه القوية خلال الأدوار الإقصائية، والمنافسة بقوة على اللقب العربي، وتقديم مستويات تعكس مكانة مصر كأحد أبرز المنتخبات العربية في كرة السلة على الكراسي المتحركة.