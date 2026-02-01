تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النجمة في الدورى السعودي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق اتحاد جدة، عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة النجمة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودى للمحترفين، في مباراة يسعى فيها الاتحاد لمواصلة صدارته للمربع الذهبي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي النجمة في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، ما يجعل المباراة مهمة للفريقين لأسباب مختلفة؛ الاتحاد للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، والنجمة للبحث عن أي نقاط تبقيه ضمن منافسة البقاء.

ويشهد تشكيل الاتحاد غياب عدة لاعبين بارزين، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما، بعد الأزمة الأخيرة حول تجديد عقده، بالإضافة إلى مواطنه نجولو كانتي الذي اقترب من الانضمام لفريق فنربخشة التركي، وفقًا لما أشارت إليه عدة مصادر.

فضلًا عن غياب الهولندي ستيفن بيرجوين بسبب الإصابة، ما دفع المدرب كونسيساو إلى الاعتماد على تشكيلة بديلة لتعويض النقص في الخطوط الأمامية والخلفية.

ويبحث فريق النجمة عن أولى انتصاراته في الدوري هذا الموسم.

تشكيل اتحاد جدة أمام النجمة

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو الآتي: -

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: دانييلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، محمدو دومبيا، حامد الغامدي.

خط الهجوم: موسى ديابي، روجر فيرانديز، حسام عوار.