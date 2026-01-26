اتحاد جدة يحقق الفوز على الأخدود 2-1 بالدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة السعودي علي ضيفه الأخدود، الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز أهداف اتحاد جدة كل من حسام عوار في الدقيقة 12 قبل أن يضيف نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود أن يسجل الهدف الاول في مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي في الدقيقة 59 عن طريق برق انجه.

بهذا الفوز يتواجد اتحاد جدة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٠ نقطة بينما يحتل الأخدود المركز السابع عشرو قبل الأخير برصيد 9 نقاط

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، فابينيو، مهند الشنقيطي.

الوسط: محمدو دومبيا، ، نجولو كانتي، حسام عوار، أحمد الغامدي ط

الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي