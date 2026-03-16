وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان مفتاح نجاح المسيرة الوطنية

أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان يمثلان حلقة مفصلية لنجاح المسيرة الوطنية، مشددًا على أن تضافر جهود مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية يعد ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ختام «مبادرات الخير» التي نظمها حزب مستقبل وطن خلال شهر رمضان 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إلى جانب عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء وممثلي الأحزاب السياسية وقيادات الحزب المركزية والتنظيمية، وأعضاء الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة.

وأشاد وزير شؤون المجالس النيابية بالدور المجتمعي والسياسي الذي يقوم به الحزب، مؤكدًا أن مبادراته الإنسانية والخدمية تعكس وعيًا مجتمعيًا حقيقيًا وتلاحمًا مع احتياجات المواطنين، كما تعكس إدراكًا لمسؤولية العمل الحزبي في دعم جهود الدولة في مجالات الحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن المبادرات التي أطلقها الحزب خلال الفترة الأخيرة تضمنت دعم رحلات زيارة بيت الله الحرام، وسداد ديون الغارمين وتفريج كربهم، إلى جانب تجهيز عدد من دور العلاج والمراكز الطبية في عدة محافظات، مؤكدًا أن مثل هذه الجهود تسهم في توسيع مظلة الدعم المجتمعي وتعزيز التكافل.

وعلى الصعيد السياسي والتشريعي، شدد المستشار هاني حنا على حرص الحكومة على التواصل الفعال مع جميع الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب الأغلبية، مؤكدًا أن الحكومة تمد يدها دائمًا للتعاون والاستماع إلى الرؤى والأفكار التي تعبر عن نبض الشارع واحتياجات المواطنين.

وأوضح أن نجاح أي عمل سياسي يرتبط بقدرة ممثلي الشعب على نقل هموم دوائرهم وناخبيهم بصدق وأمانة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يظل عاملًا حاسمًا في تحقيق تطلعات الشعب المصري.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن حجم التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة يتطلب مزيدًا من العمل والتكاتف، مشددًا على أن طموحات الشعب المصري تدفع الجميع إلى مواصلة العمل ليلًا ونهارًا والاصطفاف خلف قيادة عبد الفتاح السيسي لترسيخ قيم العدالة والمساواة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.