اتحاد جدة يتقدم على الأخدود بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي

تقدم فريق اتحاد جدة السعودي علي ضيفه الأخدود،بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز أهداف اتحاد جدة كل من حسام عوار في الدقيقة 12 قبل أن يضيف نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

يخوض اتحاد جدة اللقاء وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بينما يحتل الأخدود المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، فابينيو، مهند الشنقيطي.

الوسط: محمدو دومبيا، ، نجولو كانتي، حسام عوار، أحمد الغامدي ط

الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي





