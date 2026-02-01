آنست وشرفت.. برشلونة يرحب بـ حمزة عبدالكريم على الطريقة المصرية

وجه نادى برشلونة الاسبانى رسالة للوافد الجديد حمزة عبدالكريم، لاعب فريق الشباب بالقلعة الحمراء، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الإسباني.

ونشر حساب برشلونة صورة حمزة عبدالكريم وعلق عليها: «آنست وشرفت 🤝 اهلا بك في برشلونة».

حمزة عبد الكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

واعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عن انضمام حمزة لصفوف الفريق الكتالوني وكتب: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.