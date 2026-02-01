قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس اتصالات النواب: سيتم حجب تطبيقات عالمية للأطفال والكبار واتخاذ إجراءات ضدها (خاص)

النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
معتز الخصوصي

كشف النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أنه يتم رصد جميع التطبيقات المخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومنها تطبيقات عالمية خاصة بالأطفال والكبار ، مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية ضدها وحجبها ، رافضا الإفصاح عن أسماء هذه التطبيقات.

وأكد بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وجهت بحصر تطبيقين مخالقين لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأخطرنا جهاز تنظيم الاتصالات بهما ، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وكشف عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اتخاذ المجلس قرارًا بحجب موقعين شهيرين، هما "منصات ديزني ونتفليكس"، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد رصد دعمهما لظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب، والتي تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية في مصر.

وأضاف الأمير ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية، أن هناك نحو 30 مليون شاب وشابة يستخدمون الموقعين، مما استدعى اتخاذ خطوة الحجب النهائي، خاصة بعد أن أتاح الموقعان عروضًا مجانية لمدة ثلاثة أشهر لتشجيع المساكنة بين الشباب والفتيات.

 استمرار الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات

وأكد وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أيضًا استمرار الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحجب منصة "روبلوكس"، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة أطلقت العديد من الأعمال التي تهدف لدعم الأسرة المصرية ومواجهة بعض الظواهر السلبية، على غرار المسلسل الناجح "لعبة وقلبت بجد".

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جهاز تنظيم الاتصالات إجراءات قانونية

