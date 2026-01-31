وزارة الصناعة تطلق تطبيق "دعم المستثمرين" لتسهيل متابعة الشكاوى

أطلقت وزارة الصناعة تطبيق "دعم المستثمرين" على الهواتف الذكية أندرويد وiOS بهدف تسهيل تلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمستثمرين الصناعيين ومتابعتها مع كافة الجهات المعنية ضمن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

ويتيح التطبيق ربط المستثمرين مباشرة بالوزارات والهيئات المشاركة بما في ذلك وزارات البيئة والإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق وقطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والزراعة واستصلاح الأراضي والعمل بالإضافة إلى البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويستهدف التطبيق توحيد منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين في نافذة واحدة لتوفير الوقت والجهد حيث يمكن للمستثمر إرسال شكوى أو استفسار ليتم توجيهها إلى الجهة المعنية مع استقبال إشعار على الهاتف يؤكد إرسال الطلب ومتابعة الرد النهائي مباشرة عبر التطبيق كما يتيح التطبيق إمكانية إرسال استعجال في حالة تأخر الرد.

خطوات إنشاء حساب المستثمر على التطبيق

تسجيل البيانات الشخصية الاسم رقم الهاتف البريد الإلكتروني

النشاط والمحافظة

اختيار الخدمة المطلوبة شكوى أو استفسار

خطوات تقديم شكوى أو استفسار

الضغط على "ابدأ" للدخول إلى التطبيق

تسجيل البيانات الشخصية عند الدخول لأول مرة لإنشاء الحساب

اختيار الخدمة المطلوبة بين شكاوى أو استفسارات

إدخال تفاصيل الشكوى أو الاستفسار وإرفاق المستندات بصيغة صور حتى 5 صور كحد أقصى

الضغط على "سجل" لإرسال الطلب

متابعة الطلب عبر "بروفايل" وإمكانية إرسال استعجال في حال تأخر الرد

روابط تحميل التطبيق

للأندرويد Google Play Store

لأجهزة iOS App Store

التطبيق يمثل خطوة نوعية لدعم المستثمرين الصناعيين وربطهم بشكل مباشر وسلس بجميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنمية الصناعية في مصر.