قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة الصناعة تطلق تطبيق "دعم المستثمرين" لتسهيل متابعة الشكاوى

الصناعة
الصناعة
ولاء عبد الكريم

أطلقت وزارة الصناعة تطبيق "دعم المستثمرين" على الهواتف الذكية أندرويد وiOS بهدف تسهيل تلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمستثمرين الصناعيين ومتابعتها مع كافة الجهات المعنية ضمن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

ويتيح التطبيق ربط المستثمرين مباشرة بالوزارات والهيئات المشاركة بما في ذلك وزارات البيئة والإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق وقطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والزراعة واستصلاح الأراضي والعمل بالإضافة إلى البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويستهدف التطبيق توحيد منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين في نافذة واحدة لتوفير الوقت والجهد حيث يمكن للمستثمر إرسال شكوى أو استفسار ليتم توجيهها إلى الجهة المعنية مع استقبال إشعار على الهاتف يؤكد إرسال الطلب ومتابعة الرد النهائي مباشرة عبر التطبيق كما يتيح التطبيق إمكانية إرسال استعجال في حالة تأخر الرد.

خطوات إنشاء حساب المستثمر على التطبيق

تسجيل البيانات الشخصية الاسم رقم الهاتف البريد الإلكتروني

النشاط والمحافظة

اختيار الخدمة المطلوبة شكوى أو استفسار

خطوات تقديم شكوى أو استفسار

الضغط على "ابدأ" للدخول إلى التطبيق

تسجيل البيانات الشخصية عند الدخول لأول مرة لإنشاء الحساب
اختيار الخدمة المطلوبة بين شكاوى أو استفسارات

إدخال تفاصيل الشكوى أو الاستفسار وإرفاق المستندات بصيغة صور حتى 5 صور كحد أقصى

الضغط على "سجل" لإرسال الطلب

متابعة الطلب عبر "بروفايل" وإمكانية إرسال استعجال في حال تأخر الرد

روابط تحميل التطبيق

للأندرويد Google Play Store
لأجهزة iOS App Store

التطبيق يمثل خطوة نوعية لدعم المستثمرين الصناعيين وربطهم بشكل مباشر وسلس بجميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنمية الصناعية في مصر.

وزارة الصناعة تطبيق دعم المستثمرين الشكاوى الصناعية البنك المركزي التطبيق المستثمرين البيانات الشخصية طلبات وشكاوى الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

ترشيحاتنا

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

مستشفى ابوكبير

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

قومي المرأة بالشرقية

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد