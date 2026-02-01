إزالة 314 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ 28 في أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي شهدت إزالة 314 حالة تعدٍ بمساحة وصلت إلى 185 ألف و408 م2، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وتنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضي الدولة خارج المنظومة، وحالات تعدٍ تم إزالتها خارج المستهدف، وحالات تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وفي إطار متصل، كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإشراف إبراهيم سليمان، أزالت 4 حالات تعدٍ بمساحة 600 م2 بنطاق حي الصداقة القديمة والناصرية، وشهدت أعمال الإزالة مشاركة من القيادات الشرطية، وأيضًا نواب رئيس المدينة، ورؤساء القرى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

إزالة التعديات

كما تم إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بنطاق حي شرق في مناطق الحكروب وعزبة النهضة، وتم التحفظ على عدد 2 خلاطة، وذلك بمشاركة رجال شرطة المرافق، ورئيس الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح بالإزالة الفورية في المهد لحالة تعدٍ عبارة عن الشروع بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على قطعة أرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدي.

وفي نفس السياق، واصلت الأجهزة المختصة بالمحليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنظيم الحملات المكبرة التي استهدفت إزالة التعديات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.