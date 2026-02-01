قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجر تفوز بذهبية الفرق للناشئين والناشئات باليوم الأخير لكأس العالم لسيف المبارزة

محمد سمير

اختتمت منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة، اليوم الأحد، والتي أقيمت في مجمع الصالات باستاد القاهرة، خلال الفترة ما بين 29 يناير وحتى 1 فبراير.

وشهد اليوم، إقامة منافسات فرق الناشئين والناشئات تحت 20 سنة، حيث فاز منتخب المجر بذهبية الناشئين؛ بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا صاحب الفضية، بنتيجة 45-40.

كما حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الميدالية البرونزية؛ بعد الفوز على منتخب روسيا بنتيجة 45-33.

أما على صعيد الناشئات، فاز منتخب المجر أيضا بالذهبية؛ عقب تفوقه على منتخب إيطاليا صاحب الفضية في النهائي بنتيجة 45-35.

فيما نجح المنتخب الصيني في تحقيق البرونزية؛ بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 42-41.

سلَّم الميداليات، كل من، عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري، عمر بن عدودة مراقب الاتحاد الدولي، أيمن منير نائب رئيس الاتحاد المصري، ميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

يُذكر أن مصر فازت بالميدالية البرونزية، أمس، في منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة، عن طريق اللاعب يوسف شامل؛ عقب وصوله إلى نصف النهائي، بعد مشوار طويل ومتميز، قبل الخسارة أمام الأمريكي جيمس سيينيويد بنتيجة 9-15.

