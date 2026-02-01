بـ 10 لاعبين.. برينتفورد يهزم أستون فيلا 1-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق برينتفورد على نظيره أستون فيلا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف برينتفورد عن طريق دانجوا واتارا في الدقيقة 45+1.

وشهدت الدقيقة 42، حصول كيفن شادي لاعب برينتفورد على بطاقة حمراء، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما يأتي فريق برينتفورد في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وكان فريق أستون فيلا قد نجح في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات على فنربخشة ونيوكاسل ولايبزيج قبل أن يفشل في تحقيق الفوز اليوم.