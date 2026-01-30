ريمونتادا.. أستون فيلا يفوز على سالزبورج بثلاثية بالدوري الأوروبي

حقق نادي أستون فيلا الفوز على فريق ريد بول سالزبورج بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026.

وسجل أهداف أستون فيلا كل من مورجان روجرز وتيرون منجس وجمال الدين جيموه في الدقائق 65 و76 و87، بينما سجل هدف سالزبورج كريم كوناتي في الدقيقة 33 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 21 ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأوروبي ويتأهل للدور القادم، بينما توقف رصيد سالزبورج عند النقطة 6 ليحتل المركز الـ31 ليودع البطولة.

تشكيل الفريقين

كشف الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026.

أستون فيلا ضد سالزبورج

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: بوجارد – ليندلوف – مينجز – دين.

خط الوسط: أونانا – همينجز – إميليانو بوينديا – إليوت.

خط الهجوم: جادون سانشو – أولي واتكينز.

تشكيل ريد بول سالزبورج