الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته
وزير البترول: ​نجحنا في توفير احتياجات السوق المحلي بالكامل منذ يوليو الماضي
الحلم أصبح حقيقة.. تعليق شوبير بعد انضمام حمزة عبد الكريم لبرشلونة

علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وشارك شوبير صور اللاعب عبد الكريم وعلق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :"الحلم أصبح حقيقة".


وقد أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وقال حمزة فى تصريحات: "أعشق كرة القدم لأنها شغفي الأول، وهي الشيء الذي أحبه وأبذل فيه كل مجهودي دائمًا

وتابع "رسالتي لعائلتي وللجماهير المصرية، أن هذه خطوة جديدة في مسيرتي، وأنا متحمس لها للغاية، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أنجح في إسعادهم وجعلهم فخورين بما سأقدمه"

حمزة عبد الكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

واعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عن انضمام حمزة لصفوف الفريق الكتالوني وكتب: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.

