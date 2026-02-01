نائب محافظ أسوان يشارك في تجربة الطوارئ العملية بمطار أسوان الدولى ..صور

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالمشاركة فى فعاليات سيناريو تجربة الطوارئ العملية متسعة النطاق التى تم تنفيذها بمطار أسوان الدولى للسيطرة على حادث طائرة داخل المطار، وذلك بحضور الطيار شريف عبد الناصر مدير المطار ، وبمشاركة جميع الإدارات الداخلية والمعاونة بالمطار ، فضلاً عن العديد من الجهات الخارجية.

وتم تحديد المهام والتكليفات لكل جهة حيث يأتى التدريب على خطط الطوارئ تفعيلاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ( ICAO ) ، والإلتزام بتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرى بالتخطيط لخطة طوارئ المطار ، والتى ترتكز على تفعيل وإختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات للمطار وزيادة القدرة على مواجهة مختلف الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة ، وتحقيق التكامل بالتعاون المستمر بين مختلف الإدارات العاملة بالمطار والجهات المعنية بإدارة الأزمات خارج المطار كفريق عمل واحد ، والوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لتلافى أوجه القصور بها.

وتستهدف التجربة تقليل زمن الإستجابة وتحقيق الإستعداد المبكر وسرعة إحتوار الأزمة والسيطرة على الحدث ، مع تأهيل الكوادر المختلفة ، وتوجيه المهارات بجميع التخصصات من خلال الاستخدام الأمثل للمعدات والموارد المتاحة بالمطار ، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع الجهات المعنية ، وتبادل الخبرات وخلق روح التعاون والشعور بالمسئولية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، ونشر المزيد من الوعى وإكتساب العديد من المهارات.

أما عن سيناريو التدريب فقد تمثل فى أنه أثناء اقتراب هبوط طائرة على متنها 50 راكبا متضمنا الطاقم الجوى للطائرة ، فقد أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة الجوية عن الاصطدام بسرب طيور على ارتفاع منخفض 500 قدم مما تسبب فى اهتزازات بالمحرك الأيمن ، وتسرب وقود طفيف.

مطار أسوان الدولى

وتم رفع حالة الإستعداد المحلى ، وأثناء عملية الهبوط فقدت الطائرة جزئياً السيطرة على نظام التوجيه الأمامى مما أدى إلى انحرافها على الجانب الأيمن ، وخروجها عن المدرج إلى منطقة ترابية بالموقع ، وتم إشتعال النيران بالمحرك الأيمن نتيجة تسرب الوقود.

وقام برج المراقبة الجوية بإطلاق صافرة الإنذار معلناً وجود حالة طوارئ بالمطار ، كما قام مركز عمليات المطار بإخطار مدير المطار ، والذى وجه بسرعة فتح غرفة الأزمات ، وإنعقاد لجنة مواجهة الأحداث الطارئة ، وتم تداول البلاغ مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمطار والجهات الخارجية المختصة ، وتم التوجيه بفتح مخزن الطوارئ ، وتم حضور أعضاء اللجنة.

فيما قام قائد غرفة إدارة الأزمات بتفعيل مركز القيادة المتنقل ، وتحديد قائد مركز القيادة لإدارة الحدث على أرض الواقع ، وتوجهت جميع العناصر المشاركة إلى نقطة التجمع الداخلية.

وتم التأكد من مشغل الطائرة بعدم وجود شحنات خطرة محملة على الطائرة ، وتم التعامل مع الحريق فور الإبلاغ والسيطرة عليه بواسطة فريق الإنقاذ والإطفاء بالمطار ، مع عمل كردون آمنى حول الموقع بمعرفة أمن الموانئ للتحكم والسيطرة على التحركات ، مع توجيه الفريق الطبى لتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

كما تم نشر فريق الخيام ومعدات الطوارئ وتفعيل المركز الإعلامى ومركز إستقبال الناجين ، ومركز إستقبال الأهالى، مع وصول لجنة تحقيق الحوادث ، وتحرك مسئولو الصيانة الفنية والجهات الأمنية لإجراء أعمال البحث والتفتيش الآمنى والفنى للتأكد من صلاحية موقع الحدث وعدم وجود أي أثار تعيق التشغيل الطبيعى للمدرج مرة أخرى.

فيما قامت سلطة الجمارك بالتحفظ على البضائع عالية القيمة حتى يتم إنهاء المحاسبة.

بينما قامت إدارة الجوازات بإنهاء إجراءات السفر لركاب الحادث ، وحصر قوائم الركاب وأعدادهم وجنسياتهم ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للمتوفين بالتنسق مع القنصليات ، وفى نفس الوقت قامت شركة الطيران بإزاحة الطائرة بعد إنتهاء أعمال لجنة تحقيق الحوادث والتصريح بذلك.

وتم الإعلان عن عودة المطار إلى أوضاع التشغيل العادية ، وإصدار إعلان الطيارين بهذا الشأن ، وتم بذلك السيطرة على الحدث بكفاءة وجدية كاملة .