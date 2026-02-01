قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بمشاركة 14 فرقة.. انطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الأربعاء المقبل

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى
محمد عبد الفتاح

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثالثة عشرة يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

 تنظم المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية ، ويستمر المهرجان حتى 9 فبراير الجارى، وذلك فى إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون فى التنشيط السياحى والتبادل الثقافى بين الشعوب. 

ويشهد المهرجان مشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، مونتنيجرو، و6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف فى لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنسانى.

وتنطلق أولى فعاليات المهرجان مساء يوم الثلاثاء بديفيليه لجميع الفرق بسوق أسوان السياحى يليه ديفيليه نهرى صباح اليوم التالى الأربعاء بالمراكب فى مشهد بصرى يجسد فرادة أسوان ومكانتها كمدينة للثقافة والسياحة والتراث. 

مهرجان أسوان الدولى 

ويقام حفل الإفتتاح الرسمى فى السابعة مساء اليوم نفسه على مسرح فوزى فوزى الصيفى، وتبدأ العروض الفنية للجمهور من 5 فبراير بعدة مواقع ثقافية وسياحية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان بما يسهم فى دمج الفعاليات الثقافية بالحركة السياحية وإتاحة الفنون لكافة شرائح المجتمع.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ، والإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافى وفرع ثقافة أسوان. 

وتختتم الفعاليات بحفل فنى كبير على مسرح فوزى فوزى يوم 9 فبراير ، ويأتى المهرجان ليؤكد مكانته كأحد أهم التظاهرات الثقافية الدولية التى تحتضنها مصر، ودوره في ترسيخ أسوان كمنصة للحوار الثقافي وجسر للتواصل بين الشعوب، فى ظل رؤية وزارة الثقافة لتعظيم دور الفنون كأداة للتنمية وبناء الوعى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

