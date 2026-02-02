مروان عطية يهنئ زوجته بعيد ميلادها: كل سنة وانتى معايا يا حبيبتي

احتفل مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وقام مروان بمشاركة صور مع زوجته.

وعلق مروان عطية علي الصورة كاتبا: ام الما كل سنة وأنتي معايا يارب واشوف اسعد واحدة في الدنيا ومحققه كل احلامك ياحبيبي ودايما اخليكى مبسوطة ويخليكى لينا ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة من جديدة لمنافسات الدوري المصري الممتاز بعد العودة من تنزانيا عقب خوض مباراة يانج أفريكانز.

موعد المباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.