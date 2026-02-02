اعتذارك مش بالعه.. مصطفى عبده يهاجم إمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

هاجم مصطفى عبده، لاعب النادي الأهلي السابق، إمام عاشور، لاعب الفريق الحالي، بعد العقوبة التي وقعت عليه من قبل إدارة النادي.

وقال مصطفى عبده، في تصريحات تليفزيونية: "إعتذار إمام عاشور (مش بالعه) وهو ووكيله متفقين على الرحيل عن الأهلي.. لكن جمهور الأهلي ميتضحكش عليه وإمام لازم يعتذرلهم.

وحذر: "وسط ملعب الأهلي هايفضى بعد رحيل ديانج ومش هانعرف نعوضه.. خصوصا اني متأكد من رحيل مروان عطية نهاية الموسم".

وكان قد أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويواجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي عديد الخسائر جراء تخلفه عن السفر فى رحلة تنزانيا خلال الساعات الماضية.