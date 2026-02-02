تامر عبد الحميد: عدم ذهاب إمام عاشور إلى المطار مع الأهلي مصيبة

أشاد تامر عبد الحميد «دونجا» نجم نادي الزمالك السابق، بالفوز الذي حققه الزمالك على المصري، مؤكدًا أن النتيجة تمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال دونجا، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن معتمد جمال نجح في تطوير أداء لاعبي الزمالك بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه النجم الأول داخل النادي حاليًا لأنه يعمل في ظروف صعبة وحقق نتائج إيجابية رغم التحديات.

وأضاف أن محمد إسماعيل يُعد صفقة رقم واحد وإضافة قوية للفريق الأبيض، بينما وصف اللاعب خوان بيزيرا بأنه موهبة كبيرة تنقصه فقط اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وأوضح دونجا أن رحيل ناصر ماهر، إلى جانب العمل الفني لمعتمد جمال، كانا سببًا رئيسيًا في التطور الملحوظ لمستوى آدم كايد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن استمرار معتمد جمال ومعه إبراهيم صلاح، إلى جانب دعم إداري حقيقي، سيكون خطوة مهمة لاستقرار الفريق.

وتابع نجم الزمالك السابق أن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة خلق دوافع كبيرة لدى اللاعبين داخل الملعب، مشيدًا بخطوة تجديد عقد محمد السيد، واصفًا إياها بالخطوة الجيدة من إدارة الزمالك.

كما أشار إلى أن ممدوح عباس كان السبب الرئيسي في إنهاء العديد من الأزمات داخل القلعة البيضاء، وعلى رأسها عودة بنتايج.

وعن أزمة إمام عاشور في الأهلي، أكد دونجا أن الغيرة والفوارق المالية بين العقود كانت سببًا رئيسيًا فيما حدث، واصفًا عدم ذهاب اللاعب إلى المطار مع بعثة الأهلي بـ«المصيبة» التي لم تحدث من قبل داخل النادي.