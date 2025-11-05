تفاصيل سريان فائدة التمويل العقاري بمبادرة سكن لكل المصريين

أعلن البنك المركزي المصري؛ عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على استمرار احتساب سعر الفائدة على مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل ممن سبق تقدمهم بالحجز لإعلانات سكن لكل المصريين 1 و 2 و 3؛ بسعر الفائدة المدعوم من الحكومة كما هو ودون تغيير.

تفاصيل المبادرة

حسبما كشفته تقارير مصرفية وما تضمنه البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري بأن عمليات تمويل المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإعلاناتها 1 و2و3؛ مستمرة بسعر فائدة 3 و8% متناقصة رغم انخفاض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بآخر اجتماع لها في اكتوبر الماضي .

لماذا الإبقاء على سعر الفائدة لمبادرة التمويل العقاري المدعوم؟

جاءت تلك الاجراءات من قبل البنك المركزي لاستمرار دعم فئات محدودة ومتوسطة الدخل للحصول على وحدات سكنية مدعومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة والمحرومة من الخدمات العامة واللائقة رغم تداعيات الظروف الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي وتأثيراتها على اقتصادنا القومي.

وأعلن صندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي على مدار الأسابيع الماضية عن توقيع بروتوكولات تعاون مع مجموعة من البنوك المصرية الحكومية والخاصة وصلت جملة تمويلاتها إلي 5.5 مليار جنيه ورفع عدد البنوك المنفذة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لنحو 23 بنكا حكوميًا وخاصًا.