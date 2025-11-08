قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 8-11-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 8-11-2025، لليوم الثاني على التوالي داخل السوق المصرية.

الدولار ثابت

ويشهد سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه بعد تعطل العمل داخل الجهاز المصرفي منذ مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار في مصر

لماذا استقر الدولار

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه منذ مساء الخميس الماضي، نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي وبدء مواعيد الراحة الأسبوعية للبنوك منذ صباح أمس الجمعة وحتي مساء اليوم.

قبل انتهاء العمل في البنوك ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 11 جنيه على أساس أسبوعي

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار استقرارا مع آخر تعامل في البنك المركزي المصري ليصل لـ47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.28 جنيه للبيع و 47.38 جنيه للشراء في بنوك " التنمية الصناعية، البركة، بيت التمويل الكويتي،HSBC".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للشراء في بنوك " مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء وو 47.42 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، نكست، كريدي أجريكول، الإمارات دبي، أبوظبي الأول".

