سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى 10 بنوك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا نسبيًا في البنوك، حيث تراوحت الأسعار بين 47.54 و47.73 جنيهًا.



وجاءت الأسعار في 10 بنوك على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 47.52 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك مصر: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.57 جنيهًا للشراء – 47.67 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

بنك قناة السويس: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيهًا للشراء – 47.68 جنيهًا للبيع

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 8-11-2025 سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت 8-11-2025

البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

بنك المصرف المتحد: 47.57 جنيهًا للشراء – 47.67 جنيهًا للبيع



ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء في سوق الصرف الرسمي، مدعومًا باستقرار المعروض النقدي وزيادة الثقة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

كما يشير مراقبون إلى أن الفجوة الضيقة بين سعري الشراء والبيع تعكس توازنًا بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في البنوك.