وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
4 قنوات مجانيه لاذاعة نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك
أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8-11-2025
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى 10 بنوك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا نسبيًا في  البنوك، حيث تراوحت الأسعار بين 47.54 و47.73 جنيهًا.


وجاءت الأسعار في 10 بنوك على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 47.52 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك مصر: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.57 جنيهًا للشراء – 47.67 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

بنك قناة السويس: 47.55 جنيهًا للشراء – 47.65 جنيهًا للبيع

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيهًا للشراء – 47.68 جنيهًا للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.56 جنيهًا للشراء – 47.66 جنيهًا للبيع

بنك المصرف المتحد: 47.57 جنيهًا للشراء – 47.67 جنيهًا للبيع


ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء في سوق الصرف الرسمي، مدعومًا باستقرار المعروض النقدي وزيادة الثقة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
كما يشير مراقبون إلى أن الفجوة الضيقة بين سعري الشراء والبيع تعكس توازنًا بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في البنوك.

