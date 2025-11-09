أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 24

أسعار الذهب في الأسواق المحلية استقرت خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد أن أنهت الأوقية الأسبوع الماضي على تراجع طفيف.



أسعار الذهب بالسوق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 5345 جنيهًا، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 4001 دولار، بانخفاض دولارين عن الأسبوع السابق.

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 9-11-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 9-11-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4001 دولارًا



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4577 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5340 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6103 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.720 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.