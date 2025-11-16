قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
العرابي: واشنطن مقتنعة أن اقتلاع حماس من غزة بشكل كامل غير ممكن
واتساب يُطلق ميزة جديدة للتواصل مع مستخدمي التطبيقات الأخرى عبر مُحادثات متداخلة وآمنة
مهلة 10 أيام.. فيريرا يُهدّد الزمالك بشكوى رسمية لـ «الفيفا» لهذا السبب
لم يحظ بالتكريم المناسب.. أحمد صالح: محمد صبري مخدش حقه وهو عايش
خبر من ذهب لعشاق ميسي .. بث مجاني من أبل للدوري الأمريكي
أخطاء في قراءة محمد أحمد حسن خلال دولة التلاوة.. فيديو
تريزيجيه: حياتي كلها كورة.. وقولتلهم لو مش هروح الأهلي مش هلعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 16-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أعلي  دولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-11-2025 داخل البنوك المصرية.

آخر تحديث لأعلى سعر

وبلغ آخر تحديث مسجل في سعر أعلى دولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بنوك تبيع الدولار بسعر أكبر

وجاء سعر أغلى دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقرار الدولار 

وشهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات اليومعلى مستوى البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

الدولار يثبت

وفقا لحركة السوق والتي أظهرت ثبات في سعر الدولار أمام الجنيه منذ نهاية الخميس الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي منذ الخميس الماضي تعطل العمل داخل البنوك المختلفة ولمدة يومين هما الجمعة والسبت بإعتبارهما مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي.

ويبدأ العاملون في البنوك المختلفة عملها صباح اليوم بعد انقطاع استمر على مدى يومين متصلين.

سعر الدولار في مصر

تحركات الدولار

في آخر تداول لسعر الدولار والذي تراجعت قيمته أمام الجنيه بمقدار 14 قرشا على الأقل داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الإسكندرية"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الصادرات، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، بيت التمويل الكويتي، ميد بنك،التنمية الصناعية"

سعر الدولار في مصر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، القاهرة، مصر،نكست، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، قناة السويس"

معدل التضخم 

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم في مصر علي اساس شهري بنسبة 2% بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة ب1.3% في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ 0.7% ومقابل 1.5% خلال سبتمبر من العام الجاري بزيادة تبلغ 0.5%.

كشفت نشرة البنك المركزي بشأن التضخم عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي 12.1% في أكتوبر الماضي  مقابل 11.3% في سبتمبر السابق له بزيادة تبلغ 0.8%

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.

 وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.

أقل سعر دولار اليوم أعلى سعر دولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

ترشيحاتنا

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد