أعلى سعر دولار اليوم 16-11-2025

ثبت سعر أعلي دولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-11-2025 داخل البنوك المصرية.

آخر تحديث لأعلى سعر

وبلغ آخر تحديث مسجل في سعر أعلى دولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بسعر أكبر

وجاء سعر أغلى دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقرار الدولار

وشهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات اليومعلى مستوى البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

الدولار يثبت

وفقا لحركة السوق والتي أظهرت ثبات في سعر الدولار أمام الجنيه منذ نهاية الخميس الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي منذ الخميس الماضي تعطل العمل داخل البنوك المختلفة ولمدة يومين هما الجمعة والسبت بإعتبارهما مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي.

ويبدأ العاملون في البنوك المختلفة عملها صباح اليوم بعد انقطاع استمر على مدى يومين متصلين.

تحركات الدولار

في آخر تداول لسعر الدولار والذي تراجعت قيمته أمام الجنيه بمقدار 14 قرشا على الأقل داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الإسكندرية"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الصادرات، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، بيت التمويل الكويتي، ميد بنك،التنمية الصناعية"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطنيQNB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، القاهرة، مصر،نكست، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، قناة السويس"

معدل التضخم

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم في مصر علي اساس شهري بنسبة 2% بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة ب1.3% في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ 0.7% ومقابل 1.5% خلال سبتمبر من العام الجاري بزيادة تبلغ 0.5%.

كشفت نشرة البنك المركزي بشأن التضخم عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي 12.1% في أكتوبر الماضي مقابل 11.3% في سبتمبر السابق له بزيادة تبلغ 0.8%

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.